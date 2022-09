Pompei. Un evento di solidarietà e mobilitazione per Chico Forti

La testimonianza di Andrea Bocelli e della moglie

La vicenda umana di Chico Forti ha commosso molti italiani e si è trasformata in un caso mediatico dopo essere stata presa a cuore e divulgata da numerosi personaggi famosi del nostro Paese. A Pompei, in piena condivisione con questo sentimento di solidarietà hanno testimoniato, nella sala di consiglio della casa Comunale, Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti che sono stati a vistarlo in carcere. “Parlando con lui ho sentito subito che si trattava di una persona innocente”. Ha dichiarato Bocelli nell’affollata conferenza stampa di ieri, 7 settembre 2022, che ha visibilmente emozionato i tanti presenti.

Chico Forti

Chico Forti, ex sportivo della vela ed imprenditore tv è stato condannato all’ergastolo con un processo che ha molti lati oscuri e nessuna prova decisiva a suo carico. Viene ritenuto innocente dall’opinione pubblica italiana. A parte questo, dopo 22 anni di carcere ha presentato legittima istanza, appoggiata dal governo italiano, di trasferimento in un carcere del suo paese di origine dove risiede l’anziana mamma. A questo punto, come ha sostenuto uno zio di Chico in un intervento odierno, si tratta più di un caso politico che giudiziario e gli USA devono dimostrare nei fatti l’amicizia che dichiarano sovente nei confronti dell’Italia dove è ancora viva, dopo tanti anni, l’ingiustizia che subirono gli anarchici Sacco e Vanzetti

La scultura di Nello Petrucci

A conclusione degli interventi ha preso la parola Nello Petrucci che ha presentato la sua scultura in marmo dal titolo “Chico Forti sono io”, che trasmette la sua partecipazione umana al dramma di un connazionale, interpretata nella sensibilità artistica che meglio di qualsiasi ragionamento si trasmette magicamente alle coscienze degli interlocutori. A conclusione Nello ha letto in pubblico una lettera di Chico che ha anche fatto sentire la sua riconoscenza dal suono della voce sul cellulare di Veronica Berti. La sua scultura, inaugurata nel cortile di Palazzo De Fusco partirà, dopo una settimana, per essere esposta a Trento città natale di Chico Forti.

L’impegno dell’amministrazione comunale

Va dato atto all’amministrazione comunale di Pompei di aver pensato ad un impegno culturale e civile di alto profilo che si è manifestato con l’intervento del suo sindaco, Carmine Lo Sapio, il quale si è dichiarato determinato a sposare con la sua comunità l’istanza umanitaria che accomuna tanti italiani, famosi o meno, in un sentimento di nobile partecipazione alla sventura di un connazionale che reclama giustizia nella solitudine del carcere americano.

Dopo 22 anni un atto di clemenza giudiziaria probabilmente la merita, in ogni caso l’umana commiserazione certamente si.