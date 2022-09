Sarno. Messa in sicurezza del polo fieristico

Parte a Sarno la messa in sicurezza del padiglione dedicato alla fiera, nell’area mercatale di via San Valentino.

Sarno. Parte a Sarno la messa in sicurezza del padiglione dedicato alla fiera, nell’area mercatale di via San Valentino.

Il provvedimento per liberare l’area

Il provvedimento è stato reso possibile grazie alla cooperazione tra l’ufficio ecologia ed ambiente dell’Ente di Palazzo San Francesco e la Protezione Civile, i quali hanno trovato una soluzione tecnica che non comporta impegno di spesa per il Comune, pur provvedendo alla messa in sicurezza dell’area e alla trasformazione dei materiali.

La storia dell’area fieristica sarnese

La struttura, di fondamentale importanza prima negli anni Novanta dello scorso secolo, in qualità di polo fieristico e commerciale che attraeva pubblico da ogni parte dell’Agro sarnese nocerino e non solo, ebbe un’importanza strategica anche dopo i tragici eventi del maggio 1998.

Il contenzioso

Dopo la frana, la fiera non ripartì, e le attività del polo rimasero ferme al palo, ed anzi, gli organizzatori si opposero all’utilizzo in via emergenziale della struttura e chiesero i danni. Ciò ha portato l’Ente comunale a sborsare ben 55mila euro, quando invece, nel 2018, una sentenza della Cassazione stabilì che il risarcimento che il Comune avrebbe dovuto corrispondere agli organizzatori avrebbe dovuto essere pari a settemila euro. Gli organizzatori vennero dunque condannati a risarcire la differenza, oltre al pagamento delle spese legali.

Il provvedimento

Nonostante l’Ente cittadino poi avesse ordinato con diversi atti la rimozione delle lamiere dalla zona, a complicare le cose fu l’aeromoto del 2020, che incise ancor di più sulla pubblica e privata incolumità. Da questo, dopo aver studiato ogni tipo di soluzione, la zona può finalmente essere riqualificata, e tra i cittadini c’è già chi pensa alla nascita di un centro commerciale o ad un centro direzionale tutto sarnese.

Carmela Landino