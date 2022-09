Siano. Sacchetto selvaggio: prime multe per gli incivili

Per i trasgressori scatta la violazione del decreto legislativo 152 del 2006 in materia di conferimento illecito dei rifiuti.

Con un mirato servizio predisposto dal Comandante della Polizia Municipale di Siano Salvatore Dionisio, su indicazione dell’amministrazione comunale retta da Giorgio Marchese, martedi e mercoledì sera, la polizia municipale, in abiti borghesi, ha pizzicato diverse persone che scaricavano rifiuti davanti alla piattaforma ecologica di via Zambrano.

Monitoraggio continuo

La polizia municipale ha monitorato per diverse sere, anche su indicazione del Vice Sindaco Rocco Di Filippo, il sito di stoccaggio nella fascia oraria dalle 19 alle 22. Per i trasgressori scatta la violazione del decreto legislativo 152 del 2006 in materia di conferimento illecito dei rifiuti. Non solo per i residenti a Siano ma anche per i residenti in altri comuni del circondario.

Multa salata

Per questi quindi ci sarà una salata multa. Le attività proseguiranno per scongiurare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in orari e giorni non consentiti.