Angri. “Memorie di una prof”. Presentazione del libro della giornalista Patrizia Sereno.

Il ricordo di Emilio Vanacore

Ad inizio presentazione è stata ricordata, da parte del presidente della Pro Loco Angri Aldo Severino, la figura del prof. Emilio Vanacore, decano dei giornalisti di Angri e dell’Agro. Salvatore Campitiello, il presidente dell’ordine dei giornalisti della Valle del Sarno, intervenuto alla presentazione, ne ha ricordato il carattere e il suo modo di fare giornalismo, oltre che sottolineare come qualche anno fa, sia stato insignito del Premio Giornalistico Nazionale alla carriera “Mimmo Castellano” .

“Diario di viaggio”

Il salotto organizzato dalla Pro Loco Angri, all’interno della sala Pinacoteca del Castello Doria, sta mettendo insieme figure di riferimento del mondo del giornalismo e della cultura. A sottolineare tutto ciò la presenza interessata del pubblico intervenuto alla presentazione del libro di Patrizia Sereno, giornalista e docente che ha girato l’Italia e, come si legge nella sinossi del suo libro “Memorie di una prof” , vuole essere un “diario di viaggio”, l’esperienza di una docente emigrante, su e giù per l’Italia, andata e ritorno. Gli incontri, la malinconia, la gioia di un lavoro che è passione e innamoramento. Un posto nuovo in cui imparare a sentirsi a casa, geograficamente ed affettivamente. Con una terra d’origine che scorre nelle vene insieme al sangue e a cui tornare diversi da quando si era partiti.

Il racconto

Intense emozioni vissute, magistralmente gestite da un Pippo Della Corte sempre professionale che a braccio ha condotto gli interventi e saputo far emergere la sensibilità di Patrizia Sereno dolcemente commossa nel raccontarsi. Molti colleghi non hanno voluto mancare all’appuntamento di presentazione dimostrando affetto alla protagonista della serata.

Prossimo appuntamento

Il cartellone Angri Città d’Arte e in particolare “Incontri d’autore”, prosegue lunedì 12 settembre. Sarà presentata l’opera antologica di Raffaele Palumbo “Ospitalità extra alberghiera”, si parlerà di turismo con un linguaggio semplice, ma appropriato, e si affronteranno le questioni principali da conoscere per gestire l’apertura di una struttura ricettiva extra alberghiera. A moderare l’incontro il navigato ed esperto giornalista comunicatore Carmine Pecoraro. Appuntamento alle ore 18.30 sala Pinacoteca Castello Doria