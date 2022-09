È Arcangelo Senerchia, il nuovo comandante. Pugliese, ex maresciallo in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro di Roma, è stato assegnato alla tenenza di Pagani, prende il posto di Simone Cannatelli.

Carabinieri: avvicendamento alla tenenza di Pagani.

È Arcangelo Senerchia il nuovo comandante che succede a Simone Cannatelli trasferito al nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Arcangelo Senerchia, pugliese, ex maresciallo in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro di Roma, è stato assegnato alla tenenza di Pagani subito dopo aver terminato il percorso alla scuola ufficiali.