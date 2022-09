Nocera Inferiore. Consorzio di Bonifica: Scarfò delegato di De Luca

Consorzio di bonifica comprensorio Sarno. Il designato del governatore De Luca sarà Francesco Scarfò. La giunta regionale della Campania designato il segretario del Pd di Nocera Inferiore attraverso una delibera lo scorso 7 settembre. Scarfò farà parte del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa quale membro di diritto indicato dalla Regione Campania. Alle elezioni consortili Scarfò si candidò, in qualità di contribuente autonomo, per il Consiglio dei delegati dell’ente di via Atzori.

Già assessore delegato a Nocera Inferiore

Scarfò è stato assessore all’Ambiente durante la prima amministrazione del sindaco Manlio Torquato. Scarfò sarà garante per Palazzo Santa Lucia nella gestione consortile. E “dovrà relazionare all’assessore all’Agricoltura e alla direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sulle attività svolte nel corso del proprio mandato, con cadenza trimestrale” si legge nel corpo della delibera.













Completamento del consiglio e della deputazione

Per il completamento del consiglio e della deputazione manca ancora la nomina dei delegati della Città metropolitana di Napoli, in quanto una parte del Consorzio interessa il territorio a sud di Napoli. La Regione ha già ratificato le nomine della Provincia di Salerno e della Provincia di Avellino. Per Avellino sono quelle di Girolamo Giaquinto, Angelo Iandolo e Franco Antonio Camarca. Per Salerno invece: Vincenzo Vairo, Mario Pepe e Colomba Farina.











Elezione degli organi gestionali

Completata la composizione dell’assemblea consortile, si procederà all’elezione del presidente, del vice presidente e della deputazione amministrativa che coadiuverà il lavoro del vertice. La fonte è “La Città”.