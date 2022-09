Pagani. La nuova pubblica illuminazione affidata ai privati

Un’illuminazione pubblica che sia capace di abbattere i consumi energetici e di rilanciare la città di Pagani verso futura Smart City. E’ stata firmata la convenzione tra il comune dell’amministrazione Lello De Prisco e la società di progetto Pagani Smart City, costituita da Sitie Green Plant srl e M&M srl, con la quale si dà il via all’iter che darà vita a una vera e propria rivoluzione dell’illuminazione in città.

Le novità

La prima novità riguarda la forma dell’opera che va a configurarsi, con una concessione per i prossimi 20 anni ai privati che cureranno il sistema autonomamente e a costo zero per il comune. Anche gli stessi interventi di riqualificazione saranno a carico della società di progetto incaricata, con notevole alleggerimento a livello finanziario per un comune che attualmente prova a uscire dal periodo di dissesto economico.









Il canone

Il canone stesso che l’amministrazione dovrà corrispondere al concessionario è inferiore all’attuale spesa corrente per il servizio, con un risparmio che potrà ulteriormente crescere. L’amministrazione De Prisco riesce così a rispondere a un disagio ormai generalizzato in tutta la città, visto un impianto obsoleto e che attualmente consuma tantissime risorse per la manutenzione, oltre che per un costo energico elevato.













Efficientamento

Il nuovo piano deve rispondere a queste problematiche e a tante altre, adeguando il parco lampade alle normative sull’inquinamento luminoso e rendendo l’impianto più efficiente nei consumi permettendo così un notevole risparmio di materie prime e di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Il servizio è di Alfonso Romano