Scafati. Commozione ed entusiasmo all’inaugurazione del comitato di Teresa Formisano

Compattare la comunità dell’agro nocerino sarnese e della costiera amalfitana per esprimere alla Camera dei Deputati un nome che sia garanzia di militanza e trasparenza. Questo l’obiettivo dichiarato da Forza Italia e Teresa Formisano all’interno dell’inaugurazione del comitato elettorale giovedì sera in via Passanti a Scafati e che ha visto la partecipazione dell’europarlamentare FI Lucia Vuolo e del Commissario Regionale FI Fulvio Martusciello. La presentazione è stato un vero successo, un momento molto partecipato da una città che vuole tornare ad essere protagonista attraverso il voto delle dinamiche nazionali che tanto si riflettono su un territorio nevralgico come quello dell’agro. Ma soprattutto, i tanti partecipanti accorsi hanno voluto dare un sostegno reale a Formisano, figlia di una città che ha sempre onorato nella sua esperienza politica, da sempre al fianco del presidente Silvio Berlusconi. Un profilo che si preannuncia quindi cruciale per la prossima campagna elettorale tra le necessità romane di un Parlamento che dopo il taglio di deputati e senatori ha bisogno di candidati che sappiano rappresentare al meglio i propri territori e un territorio, quello dell’agro nocerino, che ha bisogno urgentemente di rappresentatività nei luoghi nazionali per avviare un rilancio bloccato da oltre un decennio.

Martusciello: “Formisano per premiare il nuovo corso di FI”

“Il nostro partito nella coalizione di centrodestra ha un ruolo storico e ben specifico, potevamo scegliere di rimanere fermi e vedere le nostre percentuali scendere anno dopo anno, invece abbiamo preso la decisione di rinnovarci e di continuare a mettere al centro i giovani e chi combatte per i propri territori” sono alcune delle parole del commissario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, grandissimo estimatore della Formisano che sublima all’interno del suo discorso al pubblico:” Teresa la conoscete benissimo, è una di voi ed è pronta insieme a voi a costruire qualcosa di importante. Lei è la nostra capolista, chi è citata sopra di lei nel collegio uninominale è candidata e verrà eletta in altre zone, sta quindi a tutti noi fare uno sforzo importante per portare in alto il nome di questo territorio. Basterà quindi mettere una semplice crocetta sul simbolo di Forza Italia per votarla”.

Vuolo: “Fiera di affiancare una donna come Teresa”

In prima linea per promuovere la candidatura di Formisano anche l’europarlamentare Lucia Vuolo, profonda estimatrice di una militante da sempre presente per il suo territorio: “Abbiamo l’occasione di poter fare la storia grazie ad una donna fantastica come Teresa Formisano, da anni impegnata sul suo territorio e credibile davanti agli occhi della cittadinanza tutta. Per me è un onore e un piacere essere qui, Teresa è da sempre al fianco di Forza Italia e del presidente Berlusconi e abbiamo dimostrato, oggi come sempre, che il merito e il sacrificio sono valori fondamentali della nostra azione politica”

Teresa Formisano, unica scafatese per il Parlamento

A concludere il momento dei saluti ci ha pensato ovviamente la candidata alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni del 25 Settembre Teresa Formisano, visibilmente emozionata davanti ad una platea di cittadini che sono conoscenti e amici di una vita messa al servizio della comunità: “Un pensiero va a tutte le famiglie che oggi vivono la forte crisi energetica con bollette carissime alla fine del mese. Noi come Forza Italia vogliamo agire subito per abbattere questi sovraprezzi, anche nei confronti delle partita iva che non riescono più a portare avanti le loro attività. Famiglie e partite iva sono il presente e il futuro dell’Italia e vanno difesi e tutelati, sennò sarà un dramma per i nostri territori”. L’aspirante deputata inoltre rimarca il suo ruolo fondamentale per la città di Scafati “E’ dal 2001 che la nostra città non elegge un membro al Parlamento, parliamo di oltre vent’anni di profondi cambiamenti in cui siamo stati tagliati fuori a livello di rappresentanza” concludendo come “Dobbiamo riprendere in mano la nostra vita politica, senza far scegliere per noi ai soliti noti. A Roma c’è bisogno di rimettere al centro i territori come il nostro. Mi candido da scafatese che ha avuto la credibilità nelle scorse elezioni comunali di aggregare intorno a sé ben 600 preferenze, con la tranquillità che il 26 Settembre a prescindere dal risultato sarò sempre tra di voi e a lavoro con la cittadinanza per rendere i nostri territori sempre più vivibili.”