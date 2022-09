Scafati. “Il pronto soccorso ritornerà dopo il Covid. Nessuno lo ha chiuso”

“Negli atti abbiamo già riaperto ciò che Caldoro aveva chiuso, e sarà così, superata la fase Covid”. E’ Franco Picarone, consigliere regionale e componente della commissione Sanità, a spiegare “l’operazione chiarezza” sull’ospedale di Scafati. Lo Scarlato è entrato a gamba tesa, come solito da 11 anni, nella campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. I chiarimenti si sono resi necessari a seguito dell’aspro confronto nato a mezzo social tra le parti politiche in campo. Da un lato l’atto di programmazione dell’Asl che, recependo le direttive del Pnrr, destina una parte di fondi alla realizzazione di una Casa della comunità in locali dismessi del nosocomio cittadino, dall’altro la polemica innescata dagli avversari politici, secondo i quali tale struttura ex novo andrà a sostituire l’attuale ospedale. “Le vere scelte, mai revocate sull’ospedale di Scafati, presenti nell’atto aziendale sotto il governatore De Luca (decreto regionale 103/2018) parlano di un ospedale a Scafati che ripristina il PS e destina 114 posti letto. A questo si è aggiunta una delibera che demanda a Scafati la chirurgia toracica, anche questa mai revocata, che fa del plesso un ospedale con pronto soccorso e a vocazione pneumo-cardio-chirurgicotoracica”. “Con il Covid è stata fatta la scelta di destinare transitoriamente funzioni Covid all’ospedale di Scafati – continua Picarone, durante una conferenza stampa tenuta ieri mattina presso la sede del Pd – Questo ha comportato la sospensione dei lavori per le sale che già erano iniziati. Ovviamente le scelte restano e tutto andrà come programmato quando rientrerà la funzione Covid che Scafati sta garantendo nella fase attuale con grande efficacia e per tutta la provincia di Salerno”. Quanto alla casa di comunità prevista a Scafati presso lo Scarlato, da realizzare nell’ambito dei fondi Pnrr: “E’ un valore aggiunto nel quadro di una strategia di rafforzamento delle infrastrutture di medicina territoriale. Era stata fatta richiesta al comune di Scafati di mettere a disposizione un cespite per la casa di Comunità. Il Comune non ha fornito disponibilità di suoli o strutture idonee”. Da qui la decisione di utilizzare 800 mq attualmente dismessi, sui 20mila a disposizione dello Scarlato. “Revocare la delibera dell’Asl, come ci chiedono, toglie solo un servizio aggiuntivo alla città. Scafati negli atti è già nella rete dell’emergenza”. Poche ore prima il Pd aveva deciso di revocare una manifestazione elettorale, alla presenza del deputato Piero De Luca. Un evento rinviato a seguito dell’annunciata presenza di “contestatori pacifici”, promossa da Pasquale Aliberti. “E’ stata fatta un’attività di reclutamento attraverso i social per contestare la nostra iniziativa e candidati, strumentalizzando la questione ospedale – spiega il segretario provinciale Enzo Luciano – In noi timore per la sicurezza. Non paura personale. Non sono questi i luoghi e i modi del confronto. Attendiamo risposta dalla Prefettura alla quale abbiamo fatto esposto”.

La Replica: “Niente squadrismo, solo chiarezza. Sono scappati”

Erano una ventina i manifestanti di quella che il Pd chiama “contro manifestazione non autorizzata”. Tra questi, oltre a fedelissimi dell’ex sindaco Pasquale Aliberti, anche Guglielmo D’Aniello, medico anestetista rianimatore allo Scarlato. “Ho partecipato da semplice cittadino, memore dei sacrifici di tutti gli scafatesi per ottenere un Ospedale che per 40 anni ha garantito l’emergenza e le cure alla popolazione dell’Agro – spiega D’Aniello, già assessore alla Sanità in Giunta Aliberti – Oggi una Delibera ASL ci seppellisce a casa di comunità che coesisterà, così ci dicono, all’interno dell’ospedale già al collasso e ridotto a 2 repartini per infettivi”. “Eravamo andati come esponenti della società civile, è vero, ho portato qualche amico. Avevamo uno striscione con il quale facevamo una domanda all’onorevole Piero De Luca – ribatte Aliberti – saremmo rimasti in silenzio. Ci hanno dato dei squadristi, dicendo al Prefetto che stavamo creando un clima di tensione. Volevamo semplicemente spiegazioni dal Pd. Sono andati via, creando il polverone”.

Adriano Falanga