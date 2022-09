Scafati. Russo, Ambrunzo e Grimaldi: “Salvati esperienza fallimentare”

Una bilancio amministrativo e gestionale per Salvati fallimentare questa la sintesi della nota sottoscritta da Michele Russo, Michele Grimaldi e Michelangelo Ambrunzo di “Insieme per Scafati” alla vigilia del prossimo consiglio comunale.

La nota

Consideriamo l’esperienza amministrativa di Salvati fallimentare, così come il bilancio di previsione 2022-2024. Un bilancio dannoso e preoccupante per le sorti della città, e un bilancio – beninteso – che Salvati ha costruito in assoluta solitudine, senza coinvolgere nessuno. Facciamo un appello dunque a Salvati: faccia il Sindaco e onori le istituzioni e la dignità di questa città. Se ha i tredici voti per governare Scafati, approvi il bilancio e vada avanti. Se non li ha, la smetta con la propaganda e con l’aumentare i più vergognosi fenomeni di trasformismi e compravendita politica mai verificatisi in questa città, e si dimetta.











In ogni, caso, per fare chiarezza, non solo il 13 voteremo contro questa proposta di bilancio, ma se gli altri colleghi di opposizione fossero d’accordo, siamo anche disponibili ad horas a recarci dal notaio e a porre fine a questa agonizzante sindacatura.