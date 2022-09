Pompei. Tentativo di aggressione ai musicisti di Eugenio Bennato

Finale con l’ennesimo tentativo di violenza durante la nottata di ieri, a Pompei, dove si era esibito, in piazza Schettini, il complesso di Eugenio Bennato

Chitarristi vittime

Vittime proprio i due chitarristi del complesso di Eugenio Bennato che nel corso della serata ha entusiasmato la folla (specialmente di giovani) la quale ha applaudito e partecipato intensamente. Purtroppo qualche cretino che magari ha bevuto una birra in più non manca mai per guastare una bella serata con un episodio di violenza.

Il litigio tra fidanzati

Il motivo è stato dato dal litigio ad alta voce e toni aggressivi di due fidanzati che hanno attirato l’attenzione dei due musicisti che da poco avevano finito di esibirsi nel concerto. Questi avevano provato a mediare e pareva fossero riusciti ad abbassare i toni a calmare gli animi.

Tentativo di aggressione ai pacieri

A quanto pare il fuoco covava sotto la cenere perché un 20enne del posto, non avendo evidentemente gradita quella che lui ha visto come “un’indebita intromissione”, si è messo alla guida della sua auto ed ha cercato di investire i due pacificatori, fortunatamente non è riuscito a portare a termine la sua odiosa aggressione.

Il fermo dei carabinieri

Il giovane è stato identificato e fermato dai carabinieri della stazione locale. Presumibilmente i militari di Pompei relazioneranno al Magistrato di turno del tribunale oplontino che valuterà la possibilità di denunciare il comportamento violento con tentativo di aggressione del fidanzatino irriducibile.