Pompei. Un libro sull’ispirazione di Bartolo Longo di propagare il Rosario

La presentazione del libro

Venerdì 16 settembre, alle 17.45, nella Sala Marianna De Fusco del Santuario di Pompei sarà presentato il libro “Nel silenzio il sussurro di una voce. L’itinerario spirituale di Bartolo Longo” di don Salvatore Sorrentino direttore della biblioteca mariana e delegato del Vescovo di Pompei per le vocazioni.

Il libro intende rievocare ed interpretare l’episodio drammatico e misterioso che ha cambiato radicalmente la storia di Valle di Pompei.

Prodigioso avvenimento

Nell’ottobre 1872 il Beato camminando per la via Arpaia, periferia di Valle di Pompei, fu preso da una necessità interiore: “Se propaghi il Rosario, sarai salvo!”. Una stele del 1966 ricorda il prodigioso avvenimento nel luogo in cui l’avvocato pugliese da poco arrivato per gestire i possedimenti della famiglia De Fusco, si aggirò per le campagne in preda a forti tormenti dell’anima conseguenti ad una crisi interiore che precedette decisioni radicali sul suo futuro. Il Beato racconta che udì una voce misteriosa che gli sussurrò: “Se propaghi il Rosario, sarai salvo!”. Fu l’inizio della sua vocazione di diffusione del culto alla Vergine del Rosario in Valle d Pompei, fulcro della Nuova Città di Pompei.

Le parole del Beato

La sorpresa dovuta alla fascinazione interiore per la conversione ad una missione straordinaria, sociale e religiosa, la raccontiamo con le parole del Beato: «Era l’ultima lotta, disperata, lotta. Con l’audacia della disperazione, sollevai la faccia e le mani al Cielo, e rivolto alla Vergine celeste: “Se è vero – gridai – che Tu hai promesso a San Domenico, che chi propaga il Rosario si salva io mi salverò, perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il Tuo Rosario”. Nessuno rispose: silenzio di tomba mi avvolgeva dintorno. Ma da una calma che repentinamente successe alla tempesta nell’animo mio, inferii che forse quel grido di ambascia sarebbe un giorno esaudito».

Il programma e gli interventi

Tornando alla manifestazione di presentazione del libro di don Salvatore Sorrentino, si parte dal saluto dell’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, seguiranno interventi di Monsignor Francesco Orazio Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca e il professor Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale-Sezione San Tommaso. Modererà l’incontro la dottoressa Maria Chiara Pensallorto.