Salerno. Bambini e donne intossicati dal parrucchiere, scatta la denuncia

La denuncia

Il parrucchiere di Pastena è stato denunciato con l’accusa di lesionidopo che nel suo negozio sono rimasti intossicati due bambini di 2 e 5 anni e le loro madri, una delle quali incinta di nove mesi. L’iscrizione al registro degli indagati, fanno sapere gli inquirenti, è un atto dovuto come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

I fatti

Due donne, con i rispettivi figli, hanno cominciato a sentirsi male mentre erano nel salone del parrucchiere, intente a fare il colore. I fatti si sono verificati 2 giorni fa: prima i due bimbi hanno accusato il malore e subito dopo le madri. Allertati immediatamente carabinieri e ambulanze.

I soccorsi

Al ‘Ruggi’ è stata trasportata la bambinadi appena 2 anni che non riusciva a tenere gli occhi aperti. Il maschietto, di 5 anni, è stato colpito da crisi epilettiche, si è quindi reso necessario il trasferito al Santobono di Napoli per il trattamento in camera iperbarica. Anche la donna incinta, mamma della bimba di 2 anni è stata sottoposta a trattamento iperbarico e successivamente affidata al suo ginecologo per il ricovero. Per tutti è stata diagnosticata un’intossicazione da monossido di carbonio. Dopo le cure del caso fortunatamente le condizioni dei 4 intossicati sono in miglioramento.

Il guasto

Sottoposto a sequestro il salone per le acconciature, per le indagini in corso. L’ipotesi più accreditata è che un guasto al condizionatore abbia provocato la perdita del gas. Infatti sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con apposite attrezzature di rilevamento nbcr da cui è emersa, appunto, la presenza di monossido di carbonio.