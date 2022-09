Sarno. L’ospedale assediato dai miasmi dell’area PIP

Le corsie dell’ospedale invase da cattivi odori e miasmi. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” la causa dell’aria molesta sarebbe riconducibile a un impianto rifiuti collocato nelle vicinanze del nosocomio. Accentuata la protesta dei cittadini e degli operatori sanitari puntano il dito contro le strutture che si occupano del trattamento dei rifiuti siti nell’area industriale. Durante la giornata, nella area PIP di Sarno, sarebbe frequente e il transito camion carichi di spazzatura per essere stoccati in nella zona.

Lavorazione notturna

La lavorazione notturna di questa grande massa di rifiuti speciali, negli stabilimenti di via Ingegno, serve a trasformarli in combustibile. L’attività di trattamento e messa in riserva dei rifiuti, notturna obbliga gli abitanti della zona a tenere finestre e infissi ben chiusi perché l’aria diventa irrespirabile. Anche i familiari dei pazienti ricoverati, come riporta il quotidiano salernitano, hanno testimoniato che nei reparti l’aria è soffocante.











Le segnalazioni

Sarebbero molte decine le segnalazioni che, quotidianamente, i cittadini lasciano partire sui social nonostante tra l’indifferenza delle istituzioni sulla questione. Le autorizzazioni ambientali vengono rilasciate dalla Regione e negli ultimi anni ci sarebbe stata incetta di permessi sul territorio sarnese.









Conoscere le cause degli odori molesti

I cittadini ora chiedono a gran voce che vengano individuate le cause delle reiterate contaminazioni della matrice ambientale aerea presenti nella particolare zona messa sotto osservazione, di conoscere quale sia il grado di pericolosità dei miasmi che stanno molestando e peggiorando la loro qualità della vita.