Solidarietà. Sedici racconti per aiutare i bimbi del Santobono

"Partenope, la Lupa e l'Erba" è un libro e al tempo stesso un progetto di carattere solidale: come sfondo, protagonista, la città di Napoli.

L’iniziativa

La bella iniziativa per aiutare i piccoli pazienti del Santobono.

E’ una novità editoriale in quanto i testi, sedici brevi racconti, sono pubblicati contemporaneamente in italiano, inglese, napoletano e romano, tutti illustrati.

Il ricavato

Il ricavato, come riferito dall’Ansa, è destinato alla Fondazione Santobono Onlus dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, in particolare al Dipartimento di Pediatria.

Gli autori dei testi sono Alberto Bosis e Paolo Bisetti, i quali, malgrado l’origine rispettivamente comasca e romana, hanno voluto raccontare Napoli e rendere omaggio alla città.

I racconti sono inoltre letti in napoletano e romano e ascoltabili con l’ausilio di file audio ai quali si accede con l’acquisto del libro. L’editore è Marna-Velar di Bergamo.

La presentazione

La presentazione si terrà il 24 settembre 2022 presso la Sala del Capitolo del DOMA, San Domenico Maggiore, Napoli, alle ore 16:30.

I patrocini

Il progetto è patrocinato dalla Città di Napoli e dal gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Napoli.

Gli ospiti

L’evento sarà presentato dal giornalista Enzo Agliardi e dall’attrice e scrittrice romana Maria Grazia Nazzari. L’appuntamento prevede, alla presenza di rappresentanti istituzionali e degli autori, la lettura di alcuni dei brevi racconti con la partecipazione di esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura.