24enne muore prima dell’intervento. La comunità si era mobilitata per raccolta fondi

Adriano Chiola era affetto da un tumore cerebrale maligno ed in lista di attesa per una costosa cura sperimentale all’estero.

Tragico destino

Palomonte piange la scomparsa di Adriano Chiola, il giovane operaio 24enne, affetto da un tumore cerebrale maligno ed in lista di attesa per una costosa cura sperimentale all’estero. Non solo la sua comunità con il sindaco e i compaesani, ma l’Italia tutta, si era mobilitata per questo ragazzo: pochi giorni fa era partita una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari a sostenere la cura sperimentale a base di cellule dendritiche a cui si sarebbe dovuto sottoporre all’estero.

La solidarietà

In poco tempo è stata raggiunta, grazie anche al passaparola sui social, la cifra necessaria, 43mila euro, per dare una speranza ad Adriano, per il quale era stato già programmato l’intervento il 20 settembre, e alla sua famiglia, che proprio nei giorni scorsi aveva pubblicamente ringraziato tutti per il gesto di solidarietà verso il loro caro figlio.

Il dolore

Ma la gioia e la speranza si sono presto tramutate in dolore e disperazione. Adriano dopo aver lottato con tutte le sue forze non ce l’ha fatta. Sconvolta l’intera comunità che si stringe al dolore della famiglia per la perdita di un giovane figlio strappato alla vita da un tragico destino. Le esequie di Adriano Chiola si svolgeranno lunedì mattina, alle 10 presso la Chiesa Madre del paese.