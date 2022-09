Nocera Inferiore. 36 stalli rosa per donne incinte e genitori con bimbi

Parcheggi rosa

Trentasei nuovi “parcheggi rosa” per garantire gratuitamente il parcheggio alle donne in gravidanza e ai genitori con bimbi di età non superiore ai due anni. Una richiesta, in passato, avanzata dalla consigliera comunale Manuela Citarella.

I contributi

La giunta comunale di Nocera Inferiore ha deliberato l’atto di indirizzo per la partecipazione al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto per i Comuni. Le aree sono state scelte seguendo il criterio della vicinanza ai servizi essenziali o della prossimità a luoghi di interesse dei più piccoli.

Rispetto delle regole

Si confida ora, nel buon senso e nel rispetto delle regole da parte dei cittadini ma anche nel controllo degli agenti della polizia municipale. La normativa di riferimento è l’articolo 188 bis del Codice della Strada il quale prevede che chi usufruisce degli stalli rosa senza autorizzazione, o ne fa un uso improprio, è soggetto al pagamento di una multa da 87 a 344 euro.