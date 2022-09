Nocera Inferiore. Lavori per il recupero della Caserma Tofano

Attenzione per il recupero della storica e monumentale Caserma Tofano di Via Solimena. L’iter per l’avvio dei lavori per la riqualificazione dell’ex palazzo Ducale ha di fatto consentito di avviare una serie di attività propedeutiche al recupero della mega struttura di via Solimena dopo lo stanziamento di 4,9 milioni di euro ufficializzato dal ministero della Cultura a fine luglio consente di avviare una serie di azioni ritenute propedeutiche al recupero della ex caserma dell’Esercito.

La struttura

La storica struttura, che si estende su una superficie complessiva di circa 25.720 metri quadrati, è stata già oggetto di lavori di manutenzione parziale in questi ultimi anni, da quando la responsabilità di gestione è passata dal demanio dello Stato alla Sovrintendenza.













La Tofano inserita nel Piano Strategico Grandi Progetti Culturali

Il sito, secondo quanto riporta il quotidiano “La Città”, è stato inserito nel Piano Strategico Grandi Progetti Culturali, come annunciato dal ministro Dario Franceschini, approvando la programmazione dell’annualità 2023 delle risorse del fondo istituito con il decreto Art Bonus. La riqualificazione della Tofano è parte del sistema dei 28 progetti approvati a livello nazionale con la disposizione di 106 milioni di risorse aggiuntive individuate per il Piano del Ministero.