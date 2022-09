Dimsport, sinonimo di tuning elettronico per l’automotive nel mondo

Da 30 anni Dimsport è leader nel tuning elettronico. Specializzata nell’elaborazione dei motori e nella loro ottimizzazione per scopi professionali, Dimsport, il brand di Serralunga di Crea (Alessandria) del gruppo Holdim, è diventata leader di una nicchia di mercato sempre più in espansione soprattutto all’estero, dall’Europa al Sudamerica.

Sviluppati a partire dal 1991 una linea hi-tech completa e modulare che comprende sistemi professionali per la gestione delle mappe di funzionamento del motore (linea Race), moduli aggiuntivi (linee Rapid e Rapid Bike) e banchi prova potenza (linea Dyno). Tool e soluzioni concrete in grado di supportare qualsiasi tipo di richiesta da parte dei professionisti del tuning relativa alla ricalibrazione dei parametri di gestione del funzionamento di motori benzina, diesel e gas. Il tutto con una eccellente gamma di servizi: dalla formazione specialistica (realizzata attraverso corsi dedicati in sede ed online), all’assistenza post-vendita telefonica, online e remota, fino al supporto di marketing e comunicazione per i partner commerciali.

L’azienda monferrina, fondata da Giovanni Deregibus, si conferma, tra le poche a livello nazionale, per grandi numeri (5 filiali nel mondo (Spagna, Stati Uniti, Turchia, Messico e Costa Rica, oltre 100 dipendenti), avanguardie tecnologiche e di progettazione, sostenibilità e prospettive.

I traguardi raggiunti non fermano Dimsport che, per gli anni a venire, ha grandi idee come la realizzazione di un banco prova per la verifica delle emissioni ed una sala motore, un nuovo laboratorio aperto alle aziende che vogliono omologare i loro prodotti. Altra importante attività in programma è la riqualificazione dell’area autodromo Morano Po al fine di rivitalizzare una risorsa del territorio circostante attraverso progetti mirati come la creazione di un centro formazione, strutture ricettive e turistiche, una proposta di attività complementare al laboratorio di testing.

Dimsport mira anche ad istituire una vera e propria scuola per formare piloti e altre professionalità del motorsport, riportando così i motori al centro del territorio ed offrendo alle nuove generazioni una possibilità di investire sul proprio futuro.