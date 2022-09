Nocera Inferiore. Da oggi di nuovo varchi ZTL attivi

Da oggi di nuovo i varchi attivi. Rientrano regolarmente in funzione i varchi della Zona a traffico limitato. Gli impianti sono stati interessati da manutenzione e aggiornamenti. Le novità maggiori riguardano il varco all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Nicotera, da tempo fuori servizio. È proprio questo impianto che ci sono le novità: la sanzione scatterà al solo passaggio del varco di via Nicotera. L’ordinanza è stata firmata dal comandante della polizia municipale, Mario Caso.

Le zone di traffico limitato

Il provvedimento divide in due la Zona a traffico limitato. È autorizzato il transito dal primo gennaio al 31 dicembre, solamente dalle ore 2 alle ore 9.30 e dalle ore 14 alle ore 17, al: varco 1, dall’incrocio di via Nicotera a via Garibaldi/Barbarulo, che interesserà anche le traverse di via Papa Giovanni XXIII e via Gramsci/via Sellitti; varco 2, dall’incrocio di via Barbarulo/Garibaldi a piazza Amendola. Invece, è interdetto il transito dal primo gennaio al 31 dicembre, per l’intera giornata, ai varchi: 3 di via Amato e 4 di via Matteotti.











Gli esoneri

Esonerati dalla disciplina interdittiva i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e i residenti. Ztl anche in via Barbarulo e via Garibaldi tutti i sabati e le domeniche da settembre all’8 gennaio. La centralissima arteria sarà interdetta il sabato dalle ore 18 alle ore 21 e la domenica dalle ore 11 alle ore 13.15 con la possibilità di prolungare il divieto di transito fino alle 24,00 in particolari condizioni.