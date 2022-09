Pagani. Il futuro della Sam è legato al SAD

La società partecipata del comune di Pagani Sam aspetta con ansia le prossime notizie che arriveranno dal Sub Ambito Distrettuale, previsto inevitabilmente una razionalizzazione del personale. L’amministrazione del primo cittadino Lello De Prisco è pronto ad attivarsi attraverso l’amministratore unico Mario Carpentieri per rimodulare l’organico e le competenze dei lavoratori ad un anno e mezzo dalla nascita della società che ha sostituito l’ASPA . La prossima partita si giocherà tutto attraverso le notizie che giungeranno dal SAD che insiste nell’area dell’agro settentrionale e vede protagonisti i comuni di Angri, Corbara, Scafati, Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani, e attualmente al lavoro con l’Eda per individuare attraverso una gara d’appalto la futura azienda che dovrà gestire il servizio rifiuti nell’intero comprensorio. Una situazione importante che ha trovato come primo problema la situazione tributi, con i conti in mano alle singole amministrazioni che rischiano di chiudere in rosso sistematicamente i bilanci, accompagnato ora dal futuro dei tanti operatori che attualmente svolgono la manodopera per il servizio di raccolta rifiuti. A Pagani ciò è compito dei dipendenti Sam, che negli ultimi mesi sono tartassati da cittadini e politica visto i risultati di estremo degrado che la città vive in molte delle sue zone tra centro e periferia. Una situazione che il sindaco Lello De Prisco spera cambierà presto quando sarà possibile impegnare maggior personale in servizi che escludono la raccolta dei rifiuti:” La Sam ha tantissime deleghe da rispettare e sul quale lavorare, dalla cura degli spazi fino al tema della raccolta dei rifiuti. E’ ovvio che stiamo pensando anche insieme all’amministratore Carpentieri il futuro di questa società una volta che si sarà chiusa la situazione con l’EDA, consapevoli che potremmo rafforzare diversi servizi attraverso una razionalizzazione dei cantieri che stiamo riqualificando giorno dopo giorno”. La ristrutturazione della società è tema caldo anche per i sindacati, che negli scorsi mesi prendendo le parti dei lavoratori hanno più volte denunciato una totale mancanza di partecipazioni di questi ultimi ai processi di crescita dei cantieri della Sam, con problemi diffusi a tutti i livelli. “I sindacati, lo ribadirò sempre, su questo tema eviterò di ascoltarli” sentenzia De Prisco, che afferma come “I lavoratori godono di tutti i sacrosanti diritti del caso, hanno gli stipendi in tempo e anche i surplus. Pensassero a lavorare perché c’è gente che chiede pulizia e difesa del proprio territorio, e la Sam con i suoi lavoratori deve rispondere a questi bisogni”.