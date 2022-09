Pro Loco Angri. Settimana culturale ricca di eventi

Salotto culturale e cineforum

Si apre una settimana ricca di eventi proposti dall’Ente Pro Loco che con il patrocinio del Comune di Angri e dell’Associazione dei giornalisti della Valle del Sarno ha voluto condividere i progetti “Incontri d’autore” e “C’era una volta Angri”. Il primo un salotto culturale e di presentazione di libri, il secondo un cineforum allestito con materiale video della storia di Angri degli ultimi 30 anni.

Si parte lunedì 12 settembre con la presentazione dell’opera antologica di Raffaele Palumbo: “Ospitalità extra alberghiera” a moderare l’incontro l’esperto giornalista e comunicatore Carmine Pecoraro. All’incontro interverrà la Prof.ssa Annalisa Di Nuzzo Antropologa culturale dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Il 13 settembre, alle ore 19,00, per il cineforum “C’era una volta Angri” con le proiezioni di filmati storici del patrimonio video di Teleangri 1, donato alla Pro Loco Angri da Enzo Stucchio, prevista una replica del video del 2006 “Passaggio di consegne tra Don Alfonso Raiola e Don Enzo Leopoldo”, presente alla proiezione Don Enzo Leopoldo.

Il 14 settembre sarà proiettato invece il video “L’inaugurazione della chiesa della Madonna delle Grazie”. Era il 18 giugno del 2005, infatti quando terminò il percorso per l’apertura della nuova chiesa. Dall’8 marzo del 1998, giorno in cui posata la prima pietra, sette anni di grandi sforzi, fatti con passione e amore da un’intera comunità e con l’impegno e la costanza di Don Franco Alfano, ora Eminenza Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia il quale per l’occasione ha mandato un messaggio che sarà letto prima della proiezione.

Il giorno 15 sarà presentato il libro “Uova in camicia” del dottore nutrizionista Angelo Nairod. Una serata evento in cui sono previste letture a cura del prof. Giuseppe Aversa e interventi del controtenore Pasquale Auricchio.

Il giorno 16, sarà presentato il video del 2004 del 50° anniversario di Don Pierino Selvino. Presente alla proiezione Daniele Selvino, nipote del sacerdote scomparso nel 2008 che per oltre 50 anni ha guidato la comunità parrocchiale della Madonna del Carmine.

Si parte questa sera, 12 settembre, alle ore 18,30, presso la sala Pinacoteca del Castello Doria, con “Ospitalità extra alberghiera”, l’opera antologica del docente Raffaele Palumbo. Saranno molti i temi che si affronteranno durante la presentazione: si parlerà di turismo con un linguaggio tecnico ma comprensibile a tutti e si approfondiranno le questioni principali da conoscere per gestire l’apertura di una struttura ricettiva extra alberghiera.

Il turismo occupa un posto di rilievo nell’economia nazionale e genera il 13% del PIL e il 16% dell’occupazione: è dunque una vera e propria industria che alimenta uno dei settori produttivi più caratterizzanti l’economia di molti Paesi. Questo manuale, rivolto a tutti coloro che saranno interessati ad approfondire le loro conoscenze ed il loro studio nell’ambito dell’ospitalità extra alberghiera, è studiato, in particolare, per offrire un utile ed efficace strumento di lavoro agli operatori del settore. È, inoltre, un ottimo strumento di aggiornamento della professionalità richiesta agli operatori del settore.

Ricordiamo che gli eventi sono con ingresso libero e gratuito e posti fino ad esaurimento per tutte le informazioni Pro Loco Angri 3387665800.