Sant’Antonio Abate. MeS BeerFest: ecco Tony Tammaro (video)

Tony Tammaro è un’icona radiofonica e televisiva, non un “semplice” cantautore cult. Un artista vero, che ha retto come al solito il palco alla sua maniera, coinvolgendo tutti e dimostrando che la sua musica ironica e i testi volutamente spinti alla presa in giro, sono trasversali ed hanno segnato almeno tre generazioni della cultura pop campana.

I suoi progetti

Tra i suoi progetti futuri concerti a Londra, Barcellona e Berlino, per far felice i tanti napoletani presenti in giro per l’Europa. Il rocker dei tamarri non smette di sorprenderci, sempre una scarica di simpatia ed energia!

Il media corner de “La Magnifica” – Agro24

Il Day1 del MeS BeerFest a Sant’Antonio Abate (NA) è stato monopolizzato dall’amore dei suoi fan nel nostro media corner.

L’intervista di Alessio Smaldone – Montaggio Raffaele Parlati – ripresa audio e video: Ferdinando Palomba e Daniele Ferraioli (La Magnifica)