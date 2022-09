Sant’Egidio del Monte Albino. Scuola. OK a mensa e trasporto scolastico

Avviamento del trasporto e mensa scolastica. L’ente Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha annunciato che il servizio di Trasporto scolastico e la mensa dovrebbero regolarmente prendere il via il prossimo 3 ottobre per concludersi il 31 maggio del prossimo anno. Il trasporto scolastico potrà essere usufruito dagli alunni iscritti presso la scuola media e la Primaria del plesso scolastico della frazione di San Lorenzo dell’istituto “De Filippo” e gli alunni residenti nel comune santegidiese che frequentano il plesso distaccato di Corbara.

Le quote di compartecipazione

Per quest’anno scolastico è stata prevista una quota di compartecipazione mensile per usufruire del servizio differenziata a seconda la certificazione Isee. Le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro il prossimo 19 settembre presso l’Ente. Pure il servizio di mensa avrà inizio il 3 ottobre, per proseguire fino al 31 maggio del 2023. Anche in questo caso, la quota di compartecipazione mensile è differenziata a seconda dell’Isee, con la distinzione tra utenti residenti e non residente.











La supervisione dell’assessore Cordiano

Le attività burocratiche propedeutiche sono state seguite direttamente dall’assessore alla Pubblica istruzione, Francesca Cordiano, che ha curato ogni dettaglio con i dirigenti comunali come riporta il quotidiano “La Città”.