Sport. Il Sant’Egidio non va oltre l’1-1 contro il Real Palomonte

Il week end di calcio nell'agro: pareggio per gli uomini di mister Fontanella, un ottimo primo tempo non basta dopo un secondo tempo anche in inferiorità numerica

Dopo novanta minuti di montagne russe il Sant’Egidio pareggia al debutto in casa nel campionato di Promozione girone D contro il Real Palomonte. Buone sensazioni e voglia di crescere per la formazione di mister Fontanella, recuperata nel secondo tempo in inferiorità numerica da un Palomonte comunque compatto. Il match allo “Spirito” vede sin da subito la formazione di casa dominatrice del pallone, con diverse situazioni pericolose capitalizzati una marcatura solo verso la fine del primo tempo, quando La Femina è bravo ad insaccare da ottima posizione. Secondo tempo di controllo apparente, visto che dopo solo dieci minuti Scala lascia i biancoblu in dieci uomini, trovando così una reazione dal Palomonte che sfrutta al meglio il maggiori numero di uomini al minuto 11 del secondo tempo con Casaburi, che porta il risultato in parità. Il Sant’Egidio è bravo però a non scomporsi ulteriormente, dando vita ad un match molto intenso. Si ristabilisce la parità numerica al minuto 37 quando è Wetane ad esser espulso per somma di cartellini, e il finale di partita vede un ritorno dell’imposizione della formazione di casa, non capace però stavolta di capitalizzare il gioco. Uno ad uno che nasconde una buona prestazione per mister Fontanella, coscienti della lunghezza del campionato e della crescita da compiere.

Sant’Egidio Calcio 1-1 Real Palomonte

42’ La Femina

56’ Casaburi

Formazione titolare Sant’Egidio

Benevento, Napolano, Scala, Ferraioli, Ruocco F. (30’ Ruocco R.), Del Nunzio, Carpentieri, La Femina (18’st De Prisco C.), Santaniello (13’st Matrone), Stoia (26’ st Zito), Santucci.

Mister Fontanella

Formazione titolare Real Palomonte

Pirolo, De Rosa (43’st Pepe), Grimaldi, Forlano, Curcio, Luongo (24’st Villari), Iovine, Boffa (19’st Parisi), Carbonaro (35’pt Wetane), Casaburi, Picariello (2’st Rago)

mister Del Sorbò