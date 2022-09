Sport. L’Angri stecca la seconda: ko esterno con la Palmese

E’ amara la prima trasferta del campionato di serie D per l’Us Angri, battuto 3-1 dalla Palmese al termine di un match dove a contare sono stati gli episodi. Stavolta sono i rossoneri a vendicarsi della sconfitta in Coppa Italia ai rigori grazie alla rapidità di Palmieri e compagni, bravi nel secondo tempo a sfruttare gli spazi aperti dai grigiorossi. La partita inizia subito a ritmi alti e bastano solo dieci minuti per assistere al primo episodio chiave, quando Palmieri, ex Lille e Napoli, viene atterrato in area di rigore dopo aver portato palla per diversi metri a suon di dribbling. Davanti a Bellarosa si presente Galdean, che è lucido nello spiazzare l’estremo difensore angrese. Il gol scuote definitivamente gli ospiti che provano a costruire importanti con l’attacco Celiento, Barone, Cassata, ma è bravo in un paio di occasioni Stile a fare buona guardia alla porta di casa. Ci pensa però Leone al 30’ del suo esordio stagionale a portare il risultato sull’1-1, riuscendo a piazzare un pallone da poco fuori l’area frutto dello scarico di un ottimo Riccio sulla fascia destra. Il primo tempo si conclude così con un pareggio che vede i grigiorossi totalmente in partita e con la possibilità anche di un blitz. La voglia è tanta, forse troppa, con la seconda frazione che inizia con gli ospiti all’attacco e capaci anche di segnare una rete poi annullata per fallo in attacco. La Palmese è brava a compattarsi e partire in contropiede, e al minuto 51 ancora Palmieri è perfetto in contropiede a campo aperto battendo un incolpevole Bellarosa. L’Angri prova conquistare campo e occasioni, ma gli avversari galvanizzati riescono a mantenere la porta inviolata fino a fine match marcando anche il terzo gol con il subentrato Rabbeni. Un passo indietro nel risultato rispetto all’esordio contro l’Aprilia, ma nessun allarme per una squadra che attraversa un processo di crescita con un allenatore innovativo come Antonio Floro Flores.

PALMESE(4-3-3):

Stasi; Passaro; Amenta (26’st Pugliese); Galdean (45+2′st Cardone); Allegra; Mautone; Chkour (44′st D’Oriano); De Feo ( 26′st Cozzolino); Puntoriere; Palmieri (28′st Rabbeni); Fusco. A disposizione: Vitolo, Prevete, Siano, Simonetti. Allenatore: Mario Pietropinto

ANGRI (4-3-3):

Bellarosa; Riccio( 28′st Fiore); Liguoro; Manzo; De Rosa (17′st Giordano); Barone (35′st Manfrellotti); Cassata (24′st Visconti); Celiento; Leone; Maranzino (17′st Fabiano); Sall. A disposizione: Spagnulo, Pagano, Casillo, Delle Curti. Allenatore: Antonio Floro Flores

Reti: 4′pt rig. Galdean (P), 17′pt Leone (A), 6′st Palmieri (P), 32’st′ Rabbeni (P)

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1. Assistenti: Angelo Spoletini di Rieti e Pietro Serra di TIvoli

Note: Ammoniti: Maranzino (A), De Francesco(P), Manzo (A), Giordano (A). Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 2’pt, 4’st