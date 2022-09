Sport. Scafatese sciupona alla prima in casa, 1-2 per l’Ercolanese

La Scafatese cade alla prima in casa contro un’ottima Ercolanese, i gialloblù sfortunati sotto porta e poco reattivi dopo il primo svantaggio. Finisce 1-2 per i napoletani allo stadio “Giovanni Vitiello” di Scafati, con la formazione di Mister Liquidato che meriterebbe ampiamente il pareggio per il numero di occasioni create ma vanificate da un grande Cafariello. Il portiere ercolanese si rende subito protagonista al minuto 13 su bomber Evacuo, bravissimo di testa ad intercettare il cross di Alvino, con un intervento strepitoso che smanaccia il pallone sulla traversa poi ribattuto dalla difesa avversaria. Poco dopo il ventesimo arriva però il blackout per i canarini che nel giro di cinque minuti compromettono definitivamente il match. Al minuto 23 Marigliano è bravo a beffare Botta con il sinistro dopo essersi inserito alle spalle della difesa gialloblù, mentre al minuto 27 l’Ercolanese raddoppia con Infimo bravo ad insaccare il pallone vagante dopo il legno colpito di testa di Trimarco. Il primo tempo si conclude con il risultato horror di 0-2, la Scafatese prova a reagire ma il colpo morale è evidente. Gli spogliatoi aiutano a far rifiatare la squadra canarina che durante la seconda frazione si impone senza riuscire però ad agguantare almeno un punto. Le occasioni non mancano grazie ai cross di Alvino e alla pericolosità di Mascolo, ma sarà l’intramontabile Evacuo ad illudere i circa 200 tifosi presenti della rimonta. Al minuto 71 il numero 9 con un sinistro potente e preciso dai 25 metri batte Cafariello, incolpevole sulla sassata depositata in rete dopo la deviazione della traversa, stavolta benevola. La Scafatese proverà nei minuti finali ad agguantare il pari e tante sono le situazioni propizie tra calcio d’angoli e azioni manovrate, ma a fare differenza è la lucidità sotto porta, decisamente insufficiente davanti alla mole di occasioni create. Si conclude quindi 1-2 un match che ha visto una buona Ercolanese nei 90 minuti, cinica nei gol e sostanzialmente compatta dietro, ma soprattutto una Scafatese sfortunata e sciupona.

SCAFATESE: Botta 04. Iommazzo (61′ Ferrentino), Esposito, Trezza (80′ Iovinella), Masullo (75′ Manzo), Canale, Di Pasquale 03 (90′ Zatico 04), Costantino, Alvino, Evacuo, Mascolo (75′ Tagliamonte).

A disposizione: Cappuccio 03, Manzo, Iovinella, Russo, Zatico 04, Senatore 04, Ferrentino, Galasso 03, Tagliamonte.

All: Liquidato Stefano

ERCOLANESE: Cafariello 03, Balzano, Esposito, De Giorgi, Fiele 04 , Petrarca (70′ Di Maio 04), Chiavazzo (68′ Di Gennaro), Marigliano, Trimarco (82′ Ferro 03), Marzullo (80′ Menna), Infimo.

A disposizione: Capece, Di Gennaro, Ferro 03, Palumbo, Galano 04, Di Maio 04, Di Zazzo 04, Balido 05, Menna.

All: Di Pasquale Raffaele

RETI: 23′ Marigliano, 27′ Infimo, 71′ Evacuo.

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola

Assistenti: Antonio Russo di Torre Del Greco e Francesco Varchetta di Nola

Note: Ammoniti: Esposito (S), Di Pasquale (S), Masullo (S), Fiele (E) . Calci d’angolo: 4-3.

Fonte Tabellino

Pasquale Formisano, Ufficio Stampa Scafatese