Angri. Via Nazionale: ripristinati i cordoli dei marciapiedi

Pronto intervento pere mettere in sicurezza i marciapiedi di via Nazionale. Dalle numerose segnalazioni fatte soprattutto da comuni cittadini che abitualmente transitano lungo il tratto della trafficata ex Strada Statale 18, l’Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici diretta da Giovanni Losco si è attivata per la risoluzione delle criticità.

Lavori eseguiti con celerità

L’UOC ha immediatamente fatto un sopralluogo tecnico e ordinato il ripristino dei cordoli in pietra dei marciapiedi andati distrutti anche per la discutibile sosta veicolare. Cordoli mancati e staccati dai marciapiedi vero pericolo per pedoni e veicoli. Via Nazionale evidenzia la necessità di una migliore segnaletica orizzontale e verticale, ma anche una maggiore pulizia e attenzione al decoro urbano.

Nuove iniziative anti degrado

Altre iniziative sono verranno programmate dagli abitanti della zona per “rinverdire” il tratto stradale di connessione tra i comuni dell’agro. Un’operazione di recupero che si prospetta non particolarmente facile, ma possibile.

Luciano Verdoliva