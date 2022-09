Pagani. Lo specchio stradale in via Tramontano lo ripara il figlio del consigliere Violante

Uno specchio stradale rotto da un anno in via Carlo Tramontano, un gruppo di ragazzi tra cui il figlio del consigliere Vincenzo Violante con una colletta lo riparano. Ancora problemi nel centro città di Pagani, a pochi metri dalla casa del sindaco Lello De Prisco la Sam nonostante le tantissime segnalazioni non è mai intervenuta, forti critiche da parte di Violante. Il consigliere comunale di opposizione era stato avvertito da diverso tempo della rottura dell’installazione stradale, fondamentale nel relativo incrocio per la visione di macchine o pedoni. Subito è arrivata la denuncia dello stato di fatto alla società partecipata del comune Sam, la quale però non si è mai attivata concretamente nonostante una reale pressione. La disperazione ha così convinto un gruppo di ragazzi capitanato da Gerardo Violante, figlio di Vincenzo, ad organizzare una colletta per riparare al danno. “L’iniziativa portata avanti è sicuramente bella, ma non possiamo pensare che una città e le strade possano andare avanti così” è l’allarme di Violante senior, estremamente critico nei confronti di politica e Sam “Non molto lontano dallo specchio rotto abita il nostro primo cittadino Lello De Prisco, ma pare che non si sia accorto mai di nulla” dichiara l’ex candidato con Fratelli D’Italia “Qua la Sam sin dalla sua costituzione non riesce a mettere in campo nulla di quanto promesso alla città, viviamo sempre più nel degrado e questi sono piccoli indicatori”. Anche in questo caso non si riesce a fare a meno di un ulteriore passaggio sulla ex ASPA, che vive problemi riconducibili secondo Violante al personale:” Sono troppe poche unità per un’azienda multiservizi che si dà tantissimi compiti, tra manutenzione del verde, la cura delle linee stradali, lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Tutta questa situazione blocca la città, con i cittadini sempre più costretti a rimboccarsi le maniche individualmente per risolvere qualcosa”. La soluzione diventa quindi “Un’esternalizzazione di servizi fondamentali come la manutenzione del verde o degli spazi comuni. Sarebbero un primo alleggerimento, poi quando si chiarirà la situazione del SAD si capirà di agire per ulteriori razionalizzazioni”.