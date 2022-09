Scafati. Cortocircuito in protesta davanti al consiglio comunale, striscione strappato

I giovani chiedevano maggior attenzione alle tematiche giovanili e sociali, oltre che interventi urgenti per il verde pubblico e gli spazi comuni.

I giovani associati del circolo Arci Cortocircuito commentano con estrema amarezza l’episodio accaduto questo pomeriggio all’esterno della Biblioteca Comunale Francesco Morlicchio. All’interno dell’edificio era da poco iniziato il cruciale consiglio comunale legato al bilancio previsionale 2022-24, quando i ragazzi del circolo di via Roma 13 hanno aperto uno striscione con scritto “Nessun bilancio vi assolverà, andate a casa”. Una posizione quella del Cortocircuito frutto di un continuo pressing nei mesi nei confronti dell’amministrazione Salvati su una serie di temi, dallo sviluppo di politiche giovanili (“Meno di due euro all’anno per ragazzo sull’argomento”), alla difesa dell’ambiente e della sanità locale. Appena iniziati gli interventi però le forze dell’ordine hanno tempestivamente limitato l’azione dei ragazzi, arrivando a stracciare lo striscione presentato. Di seguito il comunicato stampa di Arci Cortocircuito:

“Oggi come associazione Cortocircuito, insieme a tanti comitati di quartiere e a singoli cittadini e cittadine abbiamo presidiato il consiglio comunale, che era volto all’approvazione del bilancio previsionale. Una protesta pacifica che non è stata ben accolta dalle forze dell’ordine che erano a difesa del consiglio comunale e difendere il luogo decisionale massimo dell’amministrazione cittadina dai cittadin3 è già tutto dire.

Uno striscione mantenuto pacificamente dai manifestanti è stato strappato da un membro delle forze dell’ordine, ma questo non ha fermato gli interventi di protesta che mettevano al centro temi concreti: il verde pubblico abbandonato, l’ospedale senza pronto soccorso, un fiume fra i più inquinati al mondo, la mancanza di servizi di integrazione e solidarietà, la mancanza di spazi di aggregazione e socialità.

Crediamo sia vergognoso l’atteggiamento che le istituzioni stanno riservando ad un moto di protesta spontaneo, che parla delle mancanza di una città e chiede risposte a chi di dovere.”