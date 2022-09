Sergianni incontra il personale del “Villa Malta”

Il nuovo Direttore Sanitario della ASL Salerno, il dottor Primo Sergianni si reca in visita al presidio ospedaliero della città di Sarno, il “Martiri del Villa Malta”.

Il confronto e le criticità

Al centro dell’incontro, un confronto con il Direttore Sanitario del nosocomio cittadino, il dottor Rocco Calabrese, e con i responsabili medici delle diverse divisioni ospedaliere.

Ad emergere, sono state ancora una volta le criticità dettate dalla grave carenza di personale che affligge tutti i reparti ormai da mesi, ma, il dottor Sergianni, dopo una attenta analisi, anche della programmazione proposta dai referenti dei diversi settori, ha annunciato che adotterà ogni misura necessaria, prevista dalle normative vigenti, per far fronte alle problematiche. Annunciato anche il potenziamento del Pronto Soccorso, il quale risulta essere decisamente in affanno.

L’obiettivo e gli auguri del sindaco

L’obiettivo dell’appuntamento, dunque, era quello di evidenziare le principali difficoltà del “Villa Malta”, e lavorare, ognuno in base alle proprie competenze, per migliorare i servizi sanitari.

In merito a tali azioni, si è espresso anche il primo cittadino, Giuseppe Canfora, il quale ha augurato “il buon lavoro al dottor Sergianni, confidando nel suo impegno e nella sua professionalità”.

Carmela Landino