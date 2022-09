Vendeva droga calandola in strada con un paniere, arrestato un 49enne. È accaduto nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di droga.

Nel paniere, che è stato sequestrato, sono state rinvenute 60 dosi di crack, 10 dosi di cocaina, 23 di eroina, 6 dosi di hashish e 15 di marijuana. Ai militari è bastato attendere. Durante l’ operazione sono stati sequestrati anche 645 euro.