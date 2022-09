Angri. Alberi malati e da abbattere: D’Aniello fa chiarezza (video)

Angri. Alberi malati e da abbattere: D’Aniello fa chiarezza

Alberi malati. Lo dice l’analisi VTA, ovvero il Visual Tree Assessment, condotta da una ditta specializzata in materia ambientale che ha evidenziato la pericolosità di diverse alberature del parco arboreo cittadino. Gli alberi cosiddetti malati presentano grosse buche all’interno del tronco, come quelli che sono stati abbattuti, senza non poche polemiche nella storica piazza Annunziata. Secondo quanto riportato dall’analisi della stabilità, con il metodo “VTA”, le piante della piazza avrebbero potuto mettere a grave rischio l’incolumità dei cittadini che quotidianamente si riversano sui giardini della piazza.

Manutenzione del verde cittadino

Anche sulla manutenzione ordinaria del verde cittadino l’assessore D’Aniello fa alcune precisazioni, evidenziando la carenza di personale specializzato all’azienda speciale Angri Eco Servizi che cura il servizio.









I finanziamenti

In aiuto del settore ambiente per il rifacimento della storica piazza cittadina potrebbero essere intercettati dei finanziamenti dedicati come la stessa assessore delegata evidenzia.













Altri abbattimenti

Il lavoro condotto dall’ufficio ambiente proseguirà anche in altre zone della città e in particolare in via Monte Taccaro dove la piantumazione di alberi, nei decenni, con la realizzazione di opere stradali e dei marciapiedi, hanno permesso l’espansione delle radici dal sottosuolo ingrossando la parte inferiore degli alberi con pericolose instabilità dei fusti.











Le caditoie

Infine l’assessore rassicura sulla pulizia di tombini e caditoie che con le piogge stive hanno già creato molte criticità al sistema urbano.

Il servizio è di Tiziana Zurro