Campania. Carabinieri: torna il Colonnello Gianfilippo Magro

Il Colonnello Gianfilippo Magro torna in Campania. L’ufficiale dell’Arma già comandante delle Compagnie di Nocera inferiore e Mercato San Severino è stato nominato Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Campania, quindi prossimo a diventare Generale. Magro è stato nella Marca Trevigiana per 3 anni. Andrà a ricoprire l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Campania con sede a Napoli.

Un’intensa carriera

Anni intensi per la carriera del Comandante Provinciale che ha guidato i Carabinieri di via Cornarotta nel periodo critico della pandemia. Magro è stato comandante della compagnia di Nocera Inferiore e Mercato San Severino, ottenendo risultati di tutto rispetto nella lotta alla criminalità organizzata caratterizzandosi per professionalità e umanità.













Tra la Calabria e la Sicilia

Magro è stato poi in Sicilia dove ha diretto la compagnia dei Carabinieri di Piazza Verdi a Palermo (nota per essere stata la compagnia dove ha comandato anche Ultimo). Poi la nomina a Tenente Colonnello q quella di comandante provinciale di Vibo Valentia coronando la sua intesa attività di comando con l’operazione Ridley Scott che portò all’arresto di 323 persone.