Pagani. Via De Gasperi assalita da rifiuti ed erba alta

“Pagani è la discarica della provincia di Salerno”. Senza mezzi termini la consigliere di opposizione comunale Anna Rosa Sessa dopo le ennesimi immagini di degrado in via Alcide De Gasperi. L’arteria del comune paganese è assaltata da rifiuti da qualsiasi tipo, ed è allarme tra i residenti anche per l’altezza di diversi erbe infestanti. Carta e plastiche che insistono nell’area da mesi hanno ormai creato un’ambiente al limite del post apocalittico, lì a pochi passi da dove situati centri di interesse importanti come il Centro Commerciale Pegaso. Un’altra, ennesima cartolina infelice per la città amministrata dal sindaco Lello De Prisco, entrata in una vera e propria emergenza cittadina. Secondo la consigliere di opposizione di Italia Viva Anna Rosa Sessa le responsabilità del disastro in atto devono essere ricondotte obbligatoriamente all’attuale amministrazione di Palazzo San Carlo, incapace in due anni di mandato di migliorare un servizio e di pulizia e diserbo reputato forse migliorabile ma dignitoso, rendendolo invece un disagio continuo. “Non si può andare avanti così. La città durante le scorse amministrazioni, anche durante il periodo di commissariamento, non era mai stata messa così male. Con me la città era linda e pulita, De Prisco voleva essere innovativo cambiando nome alla società partecipata incaricata ai servizi in città e alla fine si è ritrovato a dover gestire un disastro” sono le parole di estremo dissenso della Sessa, che in occasione degli ultimi consigli comunali ha più volte ribadito fuori dai denti il disagio della città. Un’incuria che colpisce anche l’area mercato paganese, circondata da erba altissima e per la Sessa ennesima dimostrazione del degrado in città. “De Prisco deve capire il prima possibile che la Sam deve quanto prima cambiare inversione di marcia. Se la prende con chi lavora nei cantieri ma non si rende conto che il personale è lo stesso da anche decenni, perché prima lavoravano garantendo risultati e ora sono identificati come fannulloni?” conclude la Sessa, attaccando l’amministrazione per le ultime dichiarazioni che hanno investito la società incaricata alla pulizia del territorio “Io credo che un problema ci sia, e non va trovato di certo nei lavoratori, ma piuttosto in una dirigenza che sta dimostrando di essere inadatta a gestire una multiservizi cruciale per Pagani. Siamo diventati la discarica degli altri”.