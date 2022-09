Pro Loco Angri. “Passaggio di consegne in Collegiata”, presente don Enzo Leopoldo.

Cineforum

Nell’ambito della rassegna “C’era una volta Angri”, il cineforum organizzato dalla Pro Loco, è stato presente nella serata di ieri, Don Enzo Leopoldo in occasione della proiezione del video che lo vedeva protagonista nel 2006 come nuovo pastore della Collegiata di San Giovanni Battista.

Don Vincenzo Leopoldo

E’ stato proiettato un momento importante della storia religiosa angrese, rappresentato dal “Passaggio di consegne tra Don Alfonso Raiola e Don Enzo Leopoldo”. Il 2 dicembre 2006, la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista accoglieva mons. Vincenzo Leopoldo come suo nuovo parroco.

L’investitura

Il filmato, già proiettato il 7 settembre, è stato riproposto con la presenza di Don Enzo Leopoldo che ha illustrato, i vari momenti della sua investitura con la celebrazione presieduta dal Vescovo mons. Gioacchino Illiano. Il pubblico ha potuto rivivere l’emozione di quella giornata di 16 anni fa, quando tutta la popolazione partecipò con fede alla consegna delle chiavi della chiesa e del tabernacolo, a simboleggiare la cura del tempio e delle anime che il sacerdote era chiamato ad esercitare.

Il ringraziamento del presidente Pro Loco

Il presidente della Pro Loco Aldo Severino ha sottolineato come da quel giorno Don Enzo Leopoldo con grande dedizione ha reso la Collegiata un vero capolavoro, portando a termine innumerevoli restauri e opere di abbellimento che rimarranno nella storia di Angri. Severino ha ringraziato il parroco per la cura amorevole che ha sempre dimostrato per la Collegiata. L’impegno di Don Enzo prosegue incessantemente, in cantiere ha infatti altri progetti, il più importante dei quali, ha confidato durante la presentazione del filmato, è vedere restaurato l’organo di circa 3700 canne, uno dei pochi esemplari in Campania e forse in Italia, un’operazione impegnativa e di grande sforzo economico che però è determinato a realizzare.

Proiezione inaugurazione Chiesa Madonna delle Grazie

L’attività della Pro loco continua con la proiezione di un’altro filmato che fa parte del repertorio video, donato da Enzo Stucchio, titolare di Teleangri1, all’ente Pro Loco. Questa sera in occasione del Cineforum “C’era una volta Angri”, sarà coinvolta una altra comunità religiosa, quella della Madonna delle Grazie. Si assisterà infatti al filmato dell’inaugurazione della Chiesa del rione Alfano e che vide la luce dopo 8 anni circa dalla posa della prima pietra e dopo un cammino non privo di difficoltà.

Appuntamento questa sera

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Appuntamento questa sera nella sala Pinacoteca del Castello Doria alle ore 19.00. Ingresso libero e gratuito con posti a sedere fino ad esaurimento.

Tutti gli eventi sulla pagina social Pro Loco

E’ possibile conoscere tutti gli appuntamenti culturali che sono in programma attraverso la pagina social Pro Loco Angri