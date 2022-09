Sarno. Arpac ordina messa a norma ad una nota azienda

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, con una ordinanza ha disposto ad una ditta sita nel polo industriale di via Ingegno la messa a norma a seguito di un controllo effettuato dall’Arpac.

L’ispezione alla ditta da parte dell’Arpac

Secondo quanto emerso dai controlli dall’Ente regionale, infatti, l’azienda dovrà provvedere ad eliminare gli scarichi abusivi e le difformità emerse. E’ proprio a tal proposito quindi, che il primo cittadino ha emanato un’ordinanza non solo per chiedere la messa a norma da parte dell’azienda coinvolta, ma anche per tutelare quella parte di cittadinanza che risiede nei pressi del polo industriale.

L’ordinanza del sindaco

“E’ stato ordinato di provvedere alla chiusura degli scarichi abusivi a carico della ditta, la quale dovrà provvedere anche a dare comunicazione della messa in regola all’Arpac – ha fatto sapere a mezzo social il sindaco Canfora – ed i pozzetti e le linee di scarico dovranno essere pulite come da normative vigenti. Ancora, è stata disposta l’installazione di un setto separatore tra i materiali che devono essere trattati e quelli messi invece in riserva; l’azienda dovrà provvedere alla neutralizzazione delle emissioni gassose ed odorigene ed alla riduzione della rumorosità ambientale”.

Carmela Landino