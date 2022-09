Sarno. Forza Italia riorganizza il partito

Forza Italia Sarno si riorganizza sul territorio e si apre a nuove progettualità, per rappresentare una valida alternativa all’amministrazione cittadina.

Il tema della conferenza stampa

Proprio in merito a questo temi si è svolta una conferenza stampa lo scorso 13 settembre.

“Puntiamo a costruire un nuovo ed aperto contenitore, che restituisca dignità alla politica vera – ha affermato il capogruppo e coordinatore cittadino, Giuseppe Agovino -, puntando su nuove progettualità per acquisire un ruolo centrale nei prossimi assetti nazionali e locali”.

Il nuovo assetto cittadino dopo le politiche

Al centro degli intenti del partito fondato da Silvio Berlusconi, dunque, vi è anche un’idea di città che possa aprirsi certamente anche ai moderati, ai giovani ed a tutti coloro che mai hanno orbitato attorno al partito di destra.

Per cui, “dopo le prossime elezioni politiche – ha concluso Agovino – il coordinamento cittadino si darà un nuovo assetto organizzativo, nominando un nuovo direttivo e le rappresentanze in seno agli organismi provinciali e regionali in cui deve riconquistare un ruolo di assoluto preminenza, protagonismo e centralità”.

Carmela Landino