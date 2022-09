Scafati. Il bilancio non passa, clima teso in Consiglio Comunale

Niente bilancio e animi tesi a Scafati, sale la protesta dei tifosi. La matematica non aiuta il sindaco Cristoforo Salvati, il bilancio di previsione ancora senza approvazione, viene respinto con la votazione di 12 a favore e 11 contro. E’ solo grazie alle assenze di esponenti della minoranza che l’atto programmatico finanziario non viene bocciato. Questo ha fatto si che seppur non trovando i 13 voti necessari, l’amministrazione possa ripresentarlo fino a che non si raggiunga il quorum per la sua approvazione o bocciatura. Nelle prossime ore dovrebbe certamente arrivare la diffida dalla Prefettura a provvedere entro venti giorni, e solo allora, se dovesse perdurare l’ingovernabilità dovuta all’assenza di una maggioranza certa, il Prefetto Francesco Russo potrebbe sciogliere l’Assise e inviare un commissario fino a nuove elezioni. “Basta prendere in giro la città, la verità è che il bilancio non viene approvato perché il sindaco non ha più una maggioranza”, conclude la sua lunga disamina Michele Grimaldi. “Sono tranquillo, non devo fare il sindaco a vita. Ritornerò al mio lavoro – replica il primo cittadino – Abbiamo fatto il nostro dovere rispondendo alle esigenze della città. Siamo con la coscienza a posto, votare stasera è un atto di responsabilità. Aspetteremo la diffida del Prefetto. Stasera abbiamo avuto atteggiamenti minacciosi, domani riferirò al Prefetto quanto successo stasera”. La seduta è cominciata in un clima di tensione, per la presenza dei tifosi della Givova Basket e successivamente della Scafatese calcio. Entrambe le tifoserie attendono il via libera al bilancio per i lavori di adeguamento del Palamangano e dello stadio Vitiello. In assenza, le squadre sono costrette a giocare le partite lontano da Scafati, o per quanto riguarda il calcio, con una capienza di appena 200 posti. Presenti anche gli attivisti del circolo Corto Circuito, i quali hanno manifestato all’esterno con l’affissione di uno striscione. Una forma di protesta, seppur pacifica, fermata dalle forze dell’ordine con la rimozione dello striscione. “Questo non ha fermato gli interventi di protesta che mettevano al centro temi concreti – spiega l’attivista Gianmarco Silvano – il verde pubblico abbandonato, l’ospedale senza pronto soccorso, un fiume fra i più inquinati al mondo, la mancanza di servizi di integrazione e solidarietà, la mancanza di spazi di aggregazione e socialità. Vergognoso l’atteggiamento che le istituzioni stanno riservando ad un moto di protesta spontaneo”. In mattinata il sindaco aveva anche trovato sulla scrivania le dimissioni di Teresa Cirillo da presidente della commissione Commercio, e la remissione della delega alle pari opportunità. Sullo sfondo dissapori con gli assessori Laura Semplice e Alfonso Di Massa. L’agonia continua, e come era facile prevedere, l’ultima parola sarà pronunciata soltanto a margine delle elezioni politiche.

Adriano Falanga