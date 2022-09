Scafati. Gli ex Conte e Cascone: “si al bilancio con nuova giunta tecnica”

Arriva una mano tesa dagli ex alleati Anna Conte e Nicola Cascone. I due fanno sapere di essere pronti ad un sostegno esterno “a tempo”, purché ci sia un azzeramento di giunta e una verifica al Bilancio. “Un bilancio redatto a porte chiuse tra il Sindaco e qualche assessore. Ad ogni modo, sentiamo il bisogno di rinnovare la nostra disponibilità a portare avanti le cose strettamente necessarie alla città e realizzabili nei prossimi sei mesi – scrivono Conte e Cascone – Restituiamo al mittente l’appello fatto in Consiglio comunale, siamo disponibili ad un Salvati II, con una giunta tecnica di alto profilo, per tentare di completare quei pochi punti necessari a superare alcune problematiche che rischiano di paralizzare l’attività amministrativa a danno della città e vanificare il lavoro fatto in questi ultimi mesi. Si avviino subito le consultazioni con i gruppi politici, basterà qualche settimana per capire se ci sarà un nuovo governo a guida Salvati”. Palazzo Mayer attende in queste ore i provvedimenti che la Prefettura deciderà di adottare. Certamente la diffida ad approvare il bilancio entro venti giorni, pena lo scioglimento.

Adriano Falanga