Angri, “Incontri d’autore”. Consensi per “Uova in Camicia” di Angelo Nairod

La presentazione

Ieri sera un altro appuntamento ricco di emozioni. La presentazione del libro “Uova in Camicia … e altre storie di (stra)ordinario coraggio” è stata apprezzata dal pubblico che con grande attenzione ha ascoltato i racconti racchiusi nell’opera dello scrittore salernitano. Angelo Nairod, biologo nutrizionista con sensibilità ha affrontato tematiche di grande impatto. Già con il suo primo libro si è aggiudicato l’alloro nel prestigioso concorso “Caterina Martinelli

Grande sensibilità di Nairod

In questa sua ultima opera “Uova in camicia”, attraverso i personaggi che animano i racconti ha affrontato i temi che vanno dalla violenza sulle donne, all’omogenitorialità, dalla surrogazione all’emancipazione femminile, con un occhio di riguardo ai diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e, più in generale, a tutte quelle persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l’etichetta di donna o uomo eterosessuale. Niente è bianco o nero, ma i suoi personaggi brillano della luce di un arcobaleno inafferrabile. Con uno stile essenziale sa andare a colpire dove serve con poche parole ma efficaci che danno spazio ad apprezzabili considerazioni e approfondimenti di cui le storie sono il pretesto.

Emozioni

La presentazione, magistralmente moderata dal prof. Giuseppe Aversa, è stata accompagnata dalle letture di racconti estrapolati dal testo e da brani musicali a tema, interpretati dal controtenore Pasquale Auricchio che, grazie alla sua voce, ha riprodotto un’atmosfera suggestiva all’interno della sala del Castello Doria inebriando la platea.

Il controtenore Pasquale Auricchio

L’artista proveniente dal Conservatorio G. Martucci di Salerno è stato allievo del contralto di fama mondiale Sonia Prina con la quale ha frequentato il corso di alto perfezionamento di canto barocco presso l’Accademia per l’opera di Verona. Pur essendo molto giovane ha partecipato ha diverse stagioni concertistiche ottenendo, nella sua carriera, numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale.

Il Mojo

Il tutto è stato allietato da un momento conviviale di beverage e food, offerto dal Mojo che accompagna tutti gli eventi della Pro Loco con un servizio impeccabile.

Stasera: “50° anniversario di Sacerdozio di Don Pierino Selvino”

Questa sera prosegue il cammino cultura della Pro Loco con con la proiezione del filmato, nell’ambito della rassegna “C’era una volta Angri” dedicato al “50° anniversario di Sacerdozio di Don Pierino Selvino”.

L’invito

L’appuntamento è alle ore 19,00presso la sala Pinacoteca del Castello Doria. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero e gratuito, con posti a sedere fino ad esaurimento.