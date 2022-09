Lavori a San Matteo. Annunziata dice la sua

Sarno. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un muro di contenimento sito presso il borgo Terravecchia, nella storica zona di San Matteo a Sarno.

La delibera di Giunta

Con una delibera di Giunta, guidata dal primo cittadino, Giuseppe Canfora, infatti, l’Amministrazione ha dato seguito ad una segnalazione pervenuta nel 2020, nella quale si rendevano note le condizioni precarie di un muro lungo le scale che conducono al borgo.

Il sopralluogo e gli interventi

Dopo un sopralluogo che ha evidenziato l’urgenza degli interventi, l’Ente di Palazzo San Francesco ha ritenuto opportuno affidarsi ad un professionista esterno per fare tutti i rilievi del caso. E’ stato dunque necessario rivolgersi ad una ditta specializzata per effettuare i lavori di messa in sicurezza ma, dopo ulteriori sopralluoghi, anche da parte dei Vigili del Fuoco, è stato necessario rivolgersi anche ad una ditta aggiuntiva, poiché le condizioni del suolo che sono emerse dai controlli, risultavano essere più pericolose di quanto non fosse già emerso.

Le dichiarazioni di Franco Annunziata

Questi lavori di somma urgenza, dunque, che prevedono un impegno di spesa di circa 100mila euro da parte dell’Ente comunale, hanno suscitato non poche polemiche non tra i cittadini, quanto tra i gruppi politici locali. E’ Franco Annunziata, componente del gruppo cittadino di Forza Italia, a dire la sua.

“Questi lavori, di somma urgenza, si affidano oggi, a due anni dal primo sopralluogo, e già questo dovrebbe rendere l’idea. Nella relazione istruttoria poi, i lavori vengono affidati ad una prima ditta, e solo dopo ci si è resi conto che non aveva tutte le competenze per mettere in atto i lavori di manutenzione; per questo motivo dunque, l’Amministrazione ha affidato i lavori anche ad un’altra società. Temo proprio che gli elevati costi da addurre a questi interventi sia non solamente per la grave situazione che comporta anche un rischio per i nostri concittadini, ma proprio per essersi rivolti a così tante professionalità, quando sarebbe bastato, invece, avere una buona professionalità all’interno della casa comunale”.

Carmela Landino