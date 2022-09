Nocera Inferiore. Ortopedia in affanno all’Umberto I. I posti letto sono esauriti con conseguente e temporaneo blocco dei ricoveri

Nocera Inferiore. Ospedale Umberto I: stop ai ricoveri in ortopedia

Ortopedia in affanno all’Umberto I. I posti letto sono esauriti con conseguente e temporaneo blocco dei ricoveri di pazienti traumatizzati. L’attività di ricovero riprenderà appena ci saranno posti e condizioni come riposta oggi il quotidiano “La Città”. La direzione sanitaria garantisce che le attività ambulatoriali, di consulenza e la sala gessi sono regolarmente attive.

Troppi ricoveri

Il direttore Maurizio D’Ambrosio sulla base della momentanea presenza di 17 ricoverati che attendono di essere operati ha deciso lo stop. Rallentamento delle sedute conseguente anche alla difficoltà di coprire i turni degli anestesisti che la direzione sanitaria sta risolvendo con l’impegno di risorse aggiuntive per l’Alpi. Da lunedì dovrebbe riprendere tutto regolarmente con la definizione del fabbisogno fino a dicembre.













Pazienti smistati su altre strutture

Fino alla ripresa dei ricoveri eventuali traumi ortopedici saranno smistati in altre strutture del territorio come comunicato dalla direzione sanitaria dell’Umberto I alla centrale operativa del 118.

Reperimento personale

Intanto l’ASL Salerno starebbe procedendo al reperimento di nuovo personale tra i quali anche gli ortopedici. Pronto per la pubblicazione anche il bando per la selezione di sei neurochirurghi. Intanto l’Umberto I registra un eccezionale flusso di utenti che arrivano anche dall’area napoletana e dal vesuviano. Soprattutto il Pronto soccorso resta un punto critico. Molti utenti arrivano autonomamente non tenendo conto delle altre strutture presenti sul territorio.