Nocera Multiservizi. Incontro sindacati e amministrazione comunale

Nocera Multiservizi. Per lunedì prossimo è previsto nella sede comunale l’incontro tra i sindacati e il sindaco Paolo De Maio, per discutere del futuro della partecipata comunale.

L’incontro tra le parti

All’incontro tra le parti dovrebbero esserci anche l’assessore alle politiche ambientali, Massimiliano Mercede, l’assessore alle Politiche finanziare e Società partecipate, Clara Cesareo, e Sergio Stellato, attuale amministratore unico della Nocera Multiservizi.













Tema di discussione

Tema portante dell’incontro la discussione della normativa regionale sul riordino della gestione integrata dei rifiuti e la conseguente costituzione operativa degli ATO e dei sub – ambiti distrettuali, che anche in provincia di Salerno è ormai operativa. Per le sigle sindacali ci sarà anche Lucia Pagano, segretaria provinciale della Fiadel, in prima linea nella vertenza della Nocera Multiservizi.