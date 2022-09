Pagani. Viabilità in crisi per l’inizio del nuovo anno scolastico, mancano agenti e ausiliari

Caos fuori le scuole di Pagani negli orari di entrata e uscita delle classi, troppi plessi da gestire per una Polizia Locale completamente al collasso dopo i casi conclamati di Covid-19. Sono diverse le lamentele arrivate a palazzo San Carlo in questi primi giorni di scuola, con una città bloccata nelle sue principali arterie tra file lunghissime di macchine e soste selvagge in prossimità dei plessi scolastici. Chiede pazienza l’amministrazione De Prisco durante i primi giorni di quest’anno scolastico 2022-2023, mancano gli agenti per le strade e anche i percettori di reddito di cittadinanza non sono abbastanza per gestire un’emergenza che è destinata a protrarsi per almeno i prossimi giorni. Tra i primi ad accorgersi del problema ormai evidente sono state proprio l’assessore alla Polizia Locale Veronica Russo e l’assessore all’Istruzione Mariastella Longobucco, che accompagnando a scuola i propri bambini hanno toccato con mano i gravissimi disagi che colpiscono il comune paganese, in un fenomeno ormai scoppiato per motivi diversi in tutto l’agro. “E’ un problema evidente e ce ne rendiamo conto perché abitiamo la città come tantissimi cittadini, e sappiamo che c’è quanto prima bisogno di tornare ad un minimo di normalità e tranquillità, cose sulle quali stiamo lavorando in coordinazione con l’assessore Longobucco” spiega Veronica Russo, che specifica come tra le tante problematiche del periodo esiste anche quella relativi agli orari scolastici:” Purtroppo tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno iniziato con un sistema di orario provvisorio che è difficile da gestire per la moltitudine di momenti di entrata e di uscita, quando si stabilizzerà la situazione sarà sicuramente più facile gestire il tutto”. L’altro tema però quanto mai emergenziale riguarda la forza che può mettere in campo l’amministrazione a sicurezza delle scuole durante i periodi topici, con la Polizia Locale, storicamente in forte disorganico, ora al collasso dopo gli ultimi casi di Covid-19:” Abbiamo avuto 7 casi negli ultimi giorni, la stragrande maggioranza sono agenti di strada e non di ufficio. Già non è semplice, aggiungiamo quest’ulteriore botta al personale e una penuria anche di percettori di reddito di cittadinanza disposti a dare una mano e la situazione diventa difficile da gestire. Siamo stati sfortunati, c’è bisogno di pazienza, con la sicurezza che stiamo lavorando per integrare nei prossimi mesi nuovi agenti”.