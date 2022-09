Salerno. L’Università digitalizza il suo patrimonio librario (video)

Salerno. L’Università digitalizza il suo patrimonio librario

Digitalizzazione dell’archivio bibliotecario dell’Università di Salerno. Il patrimonio librario dell’ateneo della Valle dell’Irno sarà disponibile in formato digitale. “Liberabit” è il progetto attraverso cui il materiale distribuito tra le strutture dell’ateneo andrà incontro a un processo di riconversione nell’ottica di una condivisione diffusa e in chiave contemporanea. Il tutto attraverso la piattaforma “DSpace” di “4Science”.

Libreria digitale

Una “digital library” per centro bibliotecario di ateneo” diretto da Maria Rosaria Califano. La biblioteca si divide tra un polo umanistico – giuridico, con consultazione “a scaffale aperto”, e uno scientifico in formato magazzino, entrambi nel campus di Fisciano, oltre a una sezione nel campus di Medicina a Baronissi. “Liberabit”, nasce dalla crasi tra due parole, ovvero il libro e il “bit” come unità minima della comunicazione. Un termine, insomma, in grado di presentare l’iniziativa più di mille parole.











Online un grande patrimonio librario

Il trasferimento su piattaforma digitale renderà il materiale fruibile senza la necessità di scaricare i file, navigando all’interno delle immagini, consentendo la comparazione con altre biblioteche. Un approccio audiovisivo, insomma, per una resa digitale dei percorsi che il centro bibliotecario di Unisa già propone. Un vasto archivio suddiviso in filoni disciplinari, tra cui le teche dedicate alle riviste femminili, un’area dedicata alla Grande Guerra e un’altra alla storia di Salerno. Importante anche la convenzione con la biblioteca provinciale che ha messo a disposizione le riviste del primo 900, offrendo materiale sulla storia di Salerno. Tra le altre collaborazioni anche quelle con l’archivio di Stato e con la fondazione Domenico Rea.

Il servizio è di Aldo Severino