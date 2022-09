Sarno. Traffico sempre più critico nel centro cittadino

Traffico sempre più critico nel centro cittadino. L’amministrazione Canfora come riportato dal quotidiano “La Città” starebbe valutando di tornare indietro sui suoi passi circa le chiacchierate modifiche alla viabilità. Forte e popolare il dissenso per le modifiche attutate dalla giunta municipale del sindaco Giuseppe Canfora al piano viario non stanno rispondono a quelli che era gli obiettivi che si era posto l’esecutivo.

Ingorgo cittadino

Restano intasate di veicoli le principali strade cittadine: Via Roma, via Bretella, via Sodano e via Sarno Striano le arterie maggiormente interessate traffico. I commercianti, che stanno vivendo i disagi, hanno chiesto a più riprese un incontro con gli amministratori comunali, senza avere risposta.

Riunione di maggioranza?

Sempre quanto riportato dal quotidiano salernitano pare che la maggioranza consiliare avrebbe già convocato una riunione per affrontare la questione. Tra i DEM e i popolari ci sarebbero delle forti divergenze di vedute sulle prossime misure da adottare per decongestionare del traffico la città. La soluzione sembra ancora lontana.