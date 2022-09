Elezioni. Da Scafati a Roma: Teresa Formisano, candidata alla Camera dei deputati per Forza Italia

Teresa Formisano classe ’85, imprenditrice con una grande passione per la politica. Attualmente consigliere comunale di Scafati, capogruppo di FI e membro della commissione provinciale elettorale del partito. Consigliere comunale per due consiliature ottenendo il maggior numero di consensi nella lista di FI, prima in maggioranza svolgendo anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio, oggi all’opposizione.

Teresa Formisano, candidata al Parlamento con Forza Italia e col centrodestra. Giorni importanti di una campagna elettorale fondamentale per il Paese. Come sta andando?

Sul piano personale, sto leggendo tanta benevolenza sui volti delle persone che sto incontrando. Non solo per il percorso che mi ha portato alla candidatura alla Camera ma in particolare per l’importanza di avere un parlamentare del territorio che possa portare le istanze e le esigenze di comunità delle province di Salerno e Avellino al Governo nazionale. Per non parlare della mia Città, Scafati, dove non abbiamo un rappresentante al Parlamento da circa vent’anni. Sarebbe una bella svolta per tutti ed è una cosa che cominciano a capire in tanti: la possibilità di accorciare le distanze tra la politica romana e i territori locali. Sul piano politico, il rinnovamento messo in campo dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello all’interno di Forza Italia in Campania, ha ricreato quell’atmosfera di entusiasmo che tanto caratterizzava il ’94. Si sente dalla voglia di fare e dalla partecipazione dei tanti militanti di partito che ci supportano in questa campagna elettorale.

I sondaggi, fino a quando era possibile pubblicarli, davano il centrodestra in netto vantaggio: come spiega questo radicamento nell’elettorato?

Dal 2011 ad oggi ha governato la sinistra, senza essere eletta. Se il malcontento non fosse così diffuso di certo le percentuali non sarebbero così distanziate. La gente è stanca, veniamo da anni difficili, il popolo chiede il ripristino della democrazia e del voto da tempo, vuole cambiare.

Nel suo partito molti leader sono andati via: da Carfagna a Pentangelo. Come giudica questi addii?

Li rispetto ma assolutamente non li condivido. Non potrei, vista la mia personale storia: sono in Forza Italia da sempre, mai ho pensato di cambiare casacca neanche quando erano palesi le difficoltà degli azzurri. La qualità, le idee, il valore degli uomini e delle donne si percepiscono proprio in questi momenti. Chi ha girato le spalle altrove ha costruito attraverso FI e Silvio Berlusconi la propria carriera politica, molti però dopo essere andati via sono scomparsi dalla vita politica.

Siamo all’inizio di un nuovo corso di Forza Italia, certificato anche dalla sua nomina a livello sovracomunale. Quali sono gli obiettivi della nuova generazione dirigente?

Voglio essere parte integrante di questo rinnovamento, partecipare attivamente al nuovo corso di Forza Italia. D’altra parte credo di essere espressione di questa rigenerazione che punta a dare più spazio a giovani, a donne e all’esperienza sul campo. Non a caso molti candidati, come la sottoscritta, sono amministratori locali che tutti i giorni vivono le problematiche di intere città.

La crisi energetica è entrata nelle case degli italiani senza se e senza ma. Siamo in emergenza, quali sono le risposte da dare?

Il caro bolletta è diventato uno dei problemi primari che il nuovo Governo dovrà affrontare. Un vero dramma per tante famiglie che non sanno più se pagare la bolletta o fare la spesa, e per le aziende, spesso costrette a chiudere o a licenziare. Sarà importante creare spazi economici per rispondere alle famiglie e alle imprese. Mi viene in mente, a tal proposito, l’idea di Forza Italia di creare un fondo ultra-agevolato e garantito dallo Stato, destinato alle imprese distributrici di energia, a patto di evitare gli aumenti in bolletta o la proposta di rateizzazione delle bollette per PMI come è stato fatto per le famiglie. Parallelamente c’è la prospettiva futura sulla quale si dovrà ragionare cercando di essere quanto più autonomi è possibile, facendo scelte coraggiose. Noi siamo per l’Ambiente ma non si può essere ambientalisti di facciata, cosa che non ci ha consentito di prendere decisioni importanti anche in passato e che probabilmente ci avrebbero consentito più autonomia rispetto alla Russia e ai potentati economici che dominano inflazione e caro-vita. Per fare un esempio pratico, riportando la questione a livello locale per un certo ambientalismo di facciata non andò in porto il Progetto Grande Sarno e le vasche di esondazione che ci avrebbero consentito, invece, il risanamento del nostro Fiume. La società deve necessariamente evolversi e seguire i tempi per migliorare.

Altra grande questione è il Sud e la mancanza di lavoro che aggrava una condizione già di grande crisi. Cosa serve ai nostri territori per rilanciarsi?

Servono innanzitutto le basi: le infrastrutture, i piani produttivi, i servizi. Serve rilanciare il nostro patrimonio artistico attraverso investimenti e mettendo al tavolo amministratori locali e Governo nazionale. Servono aree dove applicare la detassazione delle imposte per attrarre imprenditori. Serve migliorare la vivibilità rispetto al tema ambiente. Serve il rispetto dei diritti dei cittadini. E poi ovviamente sarebbe molto utile per i territori una regia sovracomunale che li guidi sui fondi PNRR vista l’incapacità di alcuni amministratori locali di spenderli e rendicontarli. Relativamente a questo sarebbe opportuna anche una penalità all’incapacità. Il lavoro deve poggiarsi su tutto questo, poi ovviamente ci sono le iniziative per i giovani, per supportarli nel lavoro, nell’acquisto di una casa o per formare una famiglia. E le proposte per i datori di lavoro con incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato.

Sono tanti gli episodi di cronaca che sottolineano un aumento di violenza sul territorio nazionale, anche nell’agro nocerino. I cittadini chiedono sicurezza, come si può assicurare?

I fenomeni di violenza scaturiscono quasi sempre dalla mancanza di lavoro e da un livello di scolarizzazione bassa. Per questo è importante l’attenzione al lavoro e l’offerta di strutture scolastiche adeguate. Sul nostro territorio, poi, la difficoltà di controllo è legata anche alla scarsità di uomini delle Forze dell’Ordine. Investire più risorse per la sicurezza sarà un passo fondamentale.

La Sanità nazionale post Covid è tutta da reinventare e Scafati non è un’eccezione. Il prossimo governo su cosa dovrà concentrare per riuscire a risolvere a monte tutti i disagi che esistono nell’agro e in Italia?

La Sanità è uno dei temi al quale il nuovo Governo dovrà dare la priorità. Il diritto alla Salute non ha cittadini di serie A e serie B. A livello nazionale si deve lavorare sul riparto dei fondi alla Sanità nell’ambito della conferenza Stato-regioni, rivedendo i parametri che oggi penalizzano la Campania, ad esempio quello sull’età. Bisognerà poi guardare alle possibilità che ci offrono i fondi del PNRR proprio sulla Sanità e quindi in Campania, per restare nel nostro territorio tanto mortificato da questo punto di vista negli ultimi anni, c’è l’esigenza di rafforzare la medicina territoriale, occuparsi dell’emergenza che nell’Agro nocerino sarnese non esiste, realizzare ospedali di alta specializzazione evitando la mobilità passiva in aumento: tempi d’attesa lunghi e mancanza ovviamente di strutture. Tutte cose che mancano nella nostra Regione nonostante i pieni poteri sulla Sanità del Presidente. Il Covid ha messo l’accento su tutto questo evidenziando tutte le debolezze del nostro sistema sanitario, di chi lo gestisce in Campania, che non è stato neanche capace di un Piano ospedaliero.