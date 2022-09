Nocera Inferiore. Nuovi uffici per la procura

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore avrà un nuovo “front office” nello stabile della Cittadella giudiziaria di via Falcone che ospita i locali del Giudice di pace. La richiesta è stata avanzata dal procuratore Antonio Centore al sindaco Paolo De Maio lo scorso primo luglio. L’accordo è stato raggiunto nel principio della comune collaborazione istituzionale tra il Palazzo di Giustizia e l’ente di Piazza Diaz.

L’incontro in comune

Giovedì mattina l’incontro tra Centore e De Maio per definire la procedura. La Procura ha chiesto l’utilizzo dei locali che fino a qualche tempo fa ospitavano uno sportello bancario al piano terra degli uffici del Giudice di pace. Alla richiesta è poi seguita la delibera di giunta che accorda l’uso in “concessione gratuita dell’unità immobiliare”. La sede accoglierà uno sportello per la richiesta e il rilascio di certificati giudiziari che eviterà di “ingolfare” il Palazzo di Giustizia per espletare questo tipo di pratiche. Lo riporta “La Città”.