Pompei. World Tourism Event per i Siti UNESCO a Verona

Pompei presente al Salone Mondiale dei Siti Patrimonio mondiale dell’Umanità in programma nel Palazzo della Gran Guardia a Verona

Pompei al Salone Patrimonio dell’Umanità

La città ha partecipato col suo sindaco, consigliere alla città metropolitana al WTE, al Salone Mondiale dei Siti Patrimonio mondiale dell’Umanità in programma nel Palazzo della Gran Guardia a Verona

60 tour operator

Pompei con la sua partecipazione ha destato grande interesse tra gli oltre 60 tour operator originari di vari Paesi esteri che hanno partecipato all’evento, 134 i seller accreditati, tanti giornalisti e 60 il numero di conferenze in presenza e in diretta streaming.

“La città che visse due volte”

Pompei è stata presentata come “La città che visse due volte” nello slot del programma che le è stato dedicato nello spazio di conferenze e ai convegni, con presentazione dell’assessore al turismo Michele Troianiello, su indicazione del Sindaco Carmine Lo Sapio .

Tredicesima edizione

Quella di quest’anno rappresenta la tredicesima edizione consecutiva ritenuta importante, non solo perché è la prima dopo l’emergenza della pandemia ma anche perché in quest’anno si celebra il 50esimo anniversario della Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale, approvata dalla Conferenza generale dell’Unesco a Parigi il 16 novembre 1972.

Confronto e riflessione

Un’occasione di confronto e riflessione, a livello mondiale, sulla tutela del patrimonio Unesco, la sua valorizzazione mediante il turismo responsabile riguardo l’attività delle strutture ricettive, agenzie, istituzioni e tour operator.